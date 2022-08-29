Avrupa Satranç Şampiyonası’nın 7. turunda sadece Elina Danielyan zafer kazandı

Avrupa Kadınlar Bireysel Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil eden satranç oyuncuları performanslarına devam ediyor.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Kadınlar Bireysel Satranç Şampiyonası’nın 7. tur maçları gerçekleştirildi. Ermenistan temsilcileri arasında sadece Elina Danielyan maçı zaferle sonuçlandırdı. Maria Gevorgyan, Anna Sargsyan ve Lilit Mkrtchyan maçlarını berabere bitirdi. Mariam Mkrtchyan ve Susanna Gaboyan ise yenildi.

Şimdi Maria Gevorgyan 5.5 puana sahip ve birinci sırada yer alan satranççıdan sadece yarım puan geride kalıyor. Elina Danielyan, Lilit Mkrtchyan, Anna Sargsyan 5’er puana sahip.

Bu yıl Avrupa bireysel şampiyonasına 125 kadın satranç oyuncusu katılıyor. Turnuva İsviçre formatında yapılır ve 11 turdan oluşur. Şampiyona 20 Ağustos’ta başladı ve 31 Ağustos’ta sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/29/Avrupa-Satran%C3%A7-%C5%9Eampiyonas%C4%B1-Ermeni/236246