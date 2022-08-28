Fener Rum Patriği Bartholomeos: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kabul edilemez

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fatih’teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde Türk ve Rum basın mensupları ile bir araya geldi. Patrik Bartholomeos Ukrayna ve Rusya savaşına değinerek “Bu kabul edilemez bir savaştır. Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır, ikna edilmelidir ki bu savaş bir an evvel bitsin” diye konuştu.

Patrik Bartholomeos Ukrayna-Rus savaşının başlangıcından beri savaşın aleyhine konuştuğunu belirtirken, “Şahsi fikrim de patrikhanenin tutumudur. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bana yazdığı mektupta ifade ettiği gibi, Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır, ikna edilmelidir ki bu savaş bir an evvel bitsin. Diyalog, vasıtasıyla diplomasi vasıtasıyla bitmeli, silahlar vasıtasıyla değil. Her gün okuduğumuz, gördüğümüz gibi her güz yüzlerce genç iki taraftan birçok insan öldü. 30-35 bin Rus askeri öldü, okuduğum kadarıyla Ukrayna tarafında daha az asker öldü. Askerlerin yanı sıra siviller, çocuklar da ölüyor. Okul binaları, hastaneler, ibadethaneler, yıkılıyor. Bu şehirler bu kasabalar nasıl, ne zaman, hangi para ile tekrar inşa edilecek. Bütün bunlar bizi derinden üzüyor” dedi. (DHA)

T24