Erdoğan’dan Aliyev’e ‘Laçın’ tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın’ın Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti. Erdoğan, Aliyev’in Güney Kafkasya’da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti. Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan’la bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Pakistan’a dayanışma telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Milliyet Gazetesi