Yorumcu Gürcan Bilgiç’ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?

UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekilmeden önce torbadaki olası rakipler değerlendirilirken ünlü yorumcu Gürcan Bilgiç canlı yayında büyük bir gaf yaptı. Sunucunun, “Karabağ mı gelsin diyelim?” sözleri üzerine Bilgiç, “Karabağ da deme, Ermeni takımı değil mi o?” dedi. Bilgiç’in bu hatasını Hüseyin Özkök, “Yok, Azerbaycan.” diyerek düzeltti.

A Spor‘da Avrupa Ligi’nde kura çekimleri öncesi torbadaki rakiplerin değerlendirdiği programda, ünlü yorumcu Gürcan Bilgiç olay bir gafa imza attı.

“KARABAĞ DEME”

Yorumcu Melike Çelik’in Malmö, Ludogorets ve Karabağ‘dan birini mi tercih ettiğini sorduğu Gürcan Bilgiç, “Karabağ da deme, Ermeni takımı değil mi o?” ifadelerini kullandı. Daha sonra araya giren programdaki bir diğer yorumcu Hüseyin Özkök, Gürcan Bilgiç’in hatasını, “Yok, Azerbaycan.” diyerek düzeltti.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca; Trabzonspor da H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

https://www.sondakika.com/spor/haber-uefa-avrupa-ligi-nde-kuralar-cekilmeden-once-torbadaki-rakipler-degerlendirilirk-15217106/