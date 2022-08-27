Laçin kenti ve iki köy Azerbaycan’a iade edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

AZERBAYCAN lideri İlham Aliyev, Twitter hesabından dün, “Bugün 26 Ağustos’ta biz Azerbaycanlılar, Laçin şehrine döndük. Azerbaycan ordusu Laçin şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçinlileri ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçin! Yaşasın Azerbaycan!” paylaşımını yaptı.

BAYRAK DİKİLDİ

Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçin şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı “Laçin Koridoru” diye bilinen güzergâhtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti. Azerbaycan askerleri de kontrol altına aldıkları Laçin kent merkezine bayrak dikti. Laçin ve köyleri 1992’de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan’dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan hükümeti, bu dönem boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlali olarak gördüğünü duyurmuştu.

ANKARA MEMNUN

Türk Dışişleri Bakanlığı da gelişme ile ilgili dün şu açıklamayı yaptı: “Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiride ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kaydadeğer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir.”

Hürriyet Gazetesi