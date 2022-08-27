Diyarbakır’ın son kalaycıları modern çağa direniyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan Seyithan Taşıyan, çocukluk yıllarında başladığı kalaycılık mesleğinin ayakta durması için mücadele veriyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan Seyithan Taşıyan, çocukluk yıllarında başladığı kalaycılık mesleğinin ayakta durması için mücadele veriyor.

Sur ilçesinde ikamet eden 62 yaşındaki Taşıyan, 55 senedir bir zamanlar Ermeni ve Arap ustaların bulunduğu bakırcılar çarşısında geçimini sağlıyor. Dükkanına sabahın erken saatlerinde gelen Seyithan Taşıyan, müşterilerin getirdiği tava ve kazanları ateşte kalayla parlatıyor. Kentte yarım asırdan fazladır mesleği sürdüren Taşıyan, müşterilerin getirdiği eskimiş mutfak eşyalarını doğal yöntemlerle ilk görünümüne getiriyor.