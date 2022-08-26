Rus Ortodoks Kilisesi: Şeytan çıkarma ayinlerinden para alınmayacak

Rus Ortodoks Kilisesi yayımladığı belgeyle şeytan çıkarma ayinlerini sadece rahip ve psikoposların yapacağını da duyurdu.

Rus Ortodoks Kilisesi şeytan çıkarrma ayinlerinin düzenlenmesi hakkındaki yeni kararlarını içeren taslak belgeyi resm internet istesinde ilk kez yayımladı.

Taslak belgeye göre şeytan çıkarma ayinleri sadece rahipler ve psikoposlar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca bu ayinleri yöneten din görevlileri Hıristiyanlıkta yüzyıllardır varolan bu ayin türü için ücret talep edemeyecek.

Rus Ortodoks Kilsiesi belgeyi geçen yıl nisan ayında duyurmuş ayrıca konu üzerine Kilisesi’nin yaklaşık 3 yıldır çalıştığı beliritilmişti.

Yeni yayımlanan belge 7 sayfadan oluşuyor.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin şeytan çıkarma ayinlerine bakışı, şeytan çıkarma ayinlerinin tarihi ve yerel Ortodoks kiliselerinde bu ayinin günümüzdeki uygulanışı gibi konuların ele alındığı belgenin iki sayfasında da ayinin yapılma şekliyle ilgili talimatlar yer aldı.

Buna göre şeytan çıkarma ayinlerinin suistimal edilmesinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yönergede bu ayinleri sadece psikopos ve özel izin alan rahiplerin yapabileceği ayin için para alınmayacağı ve ayini yapacak kişinin bu işleme ihtiyacı olan kişiyi belirlemek için gerekli yeterli spiritüel deneyim ve farkındalığa sahip olması gerektiği belirtildi.

Belgede ayrıca şeytan çıkarma ayininin psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler üzerinde değil “sadece şeytani bir varlığın kişiyi ele geçirmesini önlemek için” kullanılabileceği vurgulanarak söz konusu ayini yapacak kişilerin temel psikyatri bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye edildi.

Rusya’da geçmiş yıllarda şeytan çıkarma ayinleri sırasında hayatını kaybedenler olmuştu.

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