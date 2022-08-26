Paşinyan ile Mişustin bir araya geldi! Ermenistan-Rusya ticaret hacmi yüzde 42 arttı

Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kentine çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüştü.

Mihail Mişustin, ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sıcak selamlarını ve en iyi dileklerini Başbakan Paşinyan’a iletti ve şöyle devam etti: “Son günlerde Rusya Federasyonu ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gündem maddelerini birbirinizle görüştünüz. Avrasya Hükümetlerarası Konseyi oturumu çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Minsk’te sizlerle bir araya geldik.

Elbette hem ikili gündemdeki hem de AEB çerçevesindeki ilişkilerimizle ilgili güncel konularda diyaloğu sürdürmek gerekiyor. Ermenistan ile halklarımız arasında derin tarihi ve manevi bağlara dayanan dostane, kardeşçe ilişkilerimize çok değer verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Önümüzdeki hafta, 29 Ağustos’ta önemli bir yıldönümünü kutlayacağız – Rusya Federasyonu ile Ermenistan arasındaki müttefik ilişkilerin temellerini atan Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması’nın imzalanmasının 25. yıldönümü.

Ermeni ortaklarımızla birlikte, Rusya’ya karşı yasa dışı yaptırımlar da dahil olmak üzere ticari ve ekonomik işbirliğimizi korumaya yönelik operasyonel kararlar alıyoruz.

Somut sonuçlarımız var. Bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılıklı ticaret ciromuz yüzde 42 arttı. Mutlak rakamlarla 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu arada, bu karşılıklı ticaret ciromuzda rekor bir göstergedir. Rus sermayesinin Ermenistan’daki yatırımı ise 2 milyar dolara ulaşıyor.

Elbette ulaştırma, sanayi ve enerji alanlarında öncelikli projelere hız vermek istiyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fırsatlarını etkin bir şekilde kullanmak için ticari faaliyetler için rahat koşullar yaratmak önemlidir. Bu arada, Ermenistan bunu Rus şirketleri konusunda çok etkili bir şekilde yapıyor, umarım Rusya da Ermeni şirketleri için aynısını yapıyor.

Bu bağlamda Eylül ayında Ermenistan’da Rus firmalarının katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik güzel bir platform olacaktır. Heyete Rusya Hükümeti Başkan Yardımcısı Alexey Overchuk başkanlık edecek.

İkili ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını yaygınlaştırmak için de çok çalışıyoruz. Ticaret ciromuzun büyümesine ve çok önemli olan bu yapısının çeşitlenmesine katkıda bulunacağına eminim. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin anlaşmasına uygun olarak Güney Kafkasya’daki ekonomik ve ulaşım altyapılarının önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik veriyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu