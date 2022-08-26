Papa Francis gözünü yine Kuzey Kore’ye dikti: ‘Davet ederlerse giderim’

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis barış çabaları kapsamında Kuzey Kore’ye gitmek istediğini söyledi.

Katolikler’in ruhani lideri Papa Francis, Kuzey Kore yönetiminin kendisini davet etmesi halinde Kore yarımadasında barışı sağlamak için çalışmak istediğini yineledi.

Güney Kore resmi televizyonu KBS ile yaptığı özel bir röportajda konuşan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Pyongyang yönetimine seslendi.

“Eğer beni davet ederlerse- bir başka deyişle lütfen beni davet edin, buna hayır demem” ifadelerini kullandı.

Papa sözlerini “Amaç basitçebirlik ve beraberlik” diye sürdürdü.

Papa’nın başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri ile nükleer faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşayan ve bu nedenle Birleşmiş Milletler’in ağır yaptırımları altında bulunan, dünyanın en izole ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’ye gitme ihtimali 2018’de de kamuoyuna yansımıştı.

O dönem Güney Kore’nin eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un ile bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirmiş, kendisi de bir Katolik olan Moon, “Kim’in Papa’nın ziyaretini coşkuyla kabul edeceğini söylediğini” aktarmıştı.

Papa Francis o dönemde resmi bir davet alması halinde ülkeyi ziyaret edebileceğini de söylemişti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diplomatik görüşmelerin 2019’da başarısız olması sonrasında Pyongyang düşman kardeşi Güney Kore ileilişkilerini büyük oranda yeniden kesmişti.

Kuzey Kore yönetimi son olarak Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı oon Suk-yeol’un Kuzey’in nükleer silahsızlanması karşılığında önerdiği ekonomik yardım teklifini sert bir dille reddetmişti.

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