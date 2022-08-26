Özel görevli elçi: Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden barıştan uzak olacağız

Ermenistan özel görevli elçisi Edmon Marukyan Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda “Dağlık Karabağ ihtilafı var, çözümü olmadan barıştan uzak olacağız.” ifadesi kullandı.

Marukyan paylaşımında özellikle şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan, ABD’nin Minsk Grubu’na eşbaşkan atayıp atamayacağını kendi karar vereceklerini düşünüyor…

Ya da Dağlık Karabağ’ın olmadığını ve Karabağ sorununun çözüldüğünü, ancak tüm uluslararası kamuoyunun, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesinin kalıcı barış için gerekli olduğu konusunda farklı bir görüş ifade edeceğini iddia edebilirler.

Başka bir deyişle, Dağlık Karabağ ve çevresindeki ihtilafın olduğu ve bunun çözümü olmaksızın barıştan uzak olacağımız kaydedildi.

Askeri başarı kör eder ve sonra de başarısızlığın nedeni olur.”

Ermenistan Kamu Radyosu