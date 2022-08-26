No: 267, 26 Ağustos 2022, Laçin Şehri ile Zabuh ve Sus Köylerinin Azerbaycan’a İadesi Hk.

Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiride ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan’a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz.

Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kaydadeğer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı