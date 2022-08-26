Metropoll Araştırma: Halkın yüzde 70’i, Diyanet’in açıklamalarına güvenmiyor￼

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı anketinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına güveniyor musunuz?” diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 70,4’ü “Hayır” yanıtını verirken yüzde 24,9’u ise “Evet” yanıtını verdi.

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı anketinin ağustos ayı sonuçlarının sonucuna göre halkın yüzde 70’i Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına güvenmiyor.

28 ilde yapılan anket, 13-17 Ağustos tarihleri arasında 1717 kişi ile yapılırken, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.

Katılımcılara, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına güveniyor musunuz?” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 70,4’ü “Hayır” yanıtını verirken, yüzde 24,9’u “Evet” dedi.

Seçmen tabanına bakıldığında AK Parti seçmeninin yüzde 35,2’si, MHP seçmeninin yüzde 58’inin Diyanet’in açıklamalarına inanmadığı görüldü.

https://www.karar.com/guncel-haberler/metropoll-halkin-yuzde-70i-diyanetin-aciklamalarina-guvenmiyor-1683404