İranlı Büyükelçi: Ermeni pazarı rekabetçi bir pazar ve çok güvenli

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri, Zencan Ticaret Odası heyetini kabul etti.

Büyükelçi, İran hükümetinin politikasının özellikle komşu ülkelerle işbirliğini genişletmek olduğunu ve İran’ın Ermenistan Büyükelçiliğinin bu yönde ekonomik olarak aktif aktörlerle kapsamlı işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İran büyükelçisi, Ermeni pazarını yüksek standartlar ve profesyonel adımlarla girmenin mümkün olduğu rekabetçi bir pazar olarak nitelendirdi.

İkili ticaret cirosunun 560 milyon dolara yükseldiğini belirten Zouhuri, Ermenistan ve İran yetkililerinin bunu 1 milyar dolara çıkarmayı planladığını dile getirdi.

İran’ın Ermenistan büyükelçisi, “Ermenistan, Avrasya Ekonomik Birliği, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerle ticaret alışverişi için çok güvenli, güvenilir ve güçlü bir köprüdür” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu