Fenerbahçe ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnca ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile aynı gruba düştü.

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnca ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile aynı gruba düştü.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül’de başlayıp 3 Kasım’da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt’un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi’nin finali, 31 Mayıs 2023’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma’nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi’nin final maçı ise 7 Haziran 2023’te Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Eden Arena’da yapılacak.

FENERBAHÇE’NİN DINAMO KIEV İLE YOLLARI YİNE KESİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Fenerbahçe’nin gruptaki rakiplerinden biri de Dinamo Kiev oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Ukrayna ekibi ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda eşleşmişti. Fenerbahçe, Polonya’da oynanan ilk karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalmış, rövanş karşılaşmasında ise rakibine sahasında uzatma bölümleri sonucunda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP EŞLEŞMELERİ

A GRUBU

Arsenal

PSV Eındhoven

Bodo Glimt

Zurich

B GRUBU

Dinamo Kiev

Rennes

FENERBAHÇE

Aek Larnaca

C GRUBU

Roma

Ludogorets

Real Betıs

Helsinki

D GRUBU

Braga

Malmö

Union Berlin

E GRUBU

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff Tiraspol

F GRUBU

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

G GRUBU

Olympiakos

Karabağ

Freıburg

H GRUBU

Kızıl Yıldız

Monaco

Ferencvaros

Trabzonspor

BirGün Gazetesi