Ermeni futbolcu Arsen Zakaryan Chelsea’ye transfer olabilir

Ermeni kökenli Rusyalı futbolcu Arsen Zakaryan, Londra’daki Chelsea’ye transfer olabilir.

Rus medyasında bununla ilgili haberler yer alıyor. Chelsea Dinamo Moskova’nın futbolcusu Arsen Zakaryan’ın kendi takımına almak için 15 milyon euro ödemeye hazır.

Arsen Zakaryan’ın Dynamo Moskova ile mevcut sözleşmesi 2024 yılına kadar yürürlülükte olması öngörülüyor. Zakaryan Rus kulübünde 52 maça katıldı, 13 gol ve 16 asist yaptı. Zakaryan, 2021 yılında Rusya milli futbol takımında ilk maçına çıktı ve şu ana kadar 4 maça katıldı.

Londra’nın Chelsea takımı şu anki İngiltere şampiyonasında 3 raundun ardından 4 puana sahip ve bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynayacak.

Ermenistan Kamu Radyosu