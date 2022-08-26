Dünyanın en parlak beyinleri, STARMUS çerçevesinde Zvartnots Katedralinde 108 dakikalık bir tartışma yapacak

STARMUS VI festivalinin en önemli etkinliklerinden biri olan 108 dakikalık yuvarlak masa tartışması 6 Eylül’de Zvartnots Katedrali bölgesinde gerçekleşecek.

Nihai listesi daha sonra açıklanacak olan tartışmaya Nobel ödüllü astronotlar ve bilim adamları katılacak.

Tartışma formatı fikri ilk STARMUS festivalinde doğdu. 2011 yılında İspanya’nın Kanarya Adaları’nda düzenlenen ve “Uzayda insanlığın 50 yılı” başlığını taşıyan festival, uzaya ilk insanlı uçuş ve ilk kozmonot Yuri Gagarin’e eşsiz bir saygı duruşu niteliğindeydi. İnsanlık tarihindeki bu ilk uçuş sırasında Yuri Gagarin, Dünya’nın yörüngesinde tam olarak 108 dakika geçirdi. Festivalin organizatörleri bu tarihi gerçeği göz önünde bulundurarak tartışmayı tam 108 dakika sürdürme kararı aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu