Bir Türk düşmanının profili… ABD başkanının uçağıyla geldi, Türk vatandaşı yapıldı, Patrik seçildi!

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‘Patrikhane gerçekleri ve Ekümeniklik hayalleri’ dosyası SuperHaber YouTube kanalında yayında…

Fener Rum Patrikhanesi başpapazı Bartholomeos’un Sümela Manastırı’ndaki ayini yönetmek için gittiği Trabzon’daki skandal görüntüleri çok tartışıldı.

Kendisine Trabzon halkının da tepki gösterdiği bir şekilde Trabzonspor forması hediye edilmiş, arkasına da ekümenik, yani evrensel patrik yazdırılmıştı.

Siyasi çalışmalarıyla öne çıkan Bartholomeos’la ilgili daha önce hazırladığımız dosyada, seçilir seçilmez ettiği sözler yer almıştı. Ancak Bartholomeos, en dikkat çeken tek başpapaz değil.

24 yıl boyunca Patrikhane’yi başpapaz olarak yöneten Athenagoras…



Gelin size Patrikhane’yi yeniden politize eden Athenagoras’ın bu çalışmalarını anlatalım.

‘Patrikhane gerçekleri ve Ekümeniklik hayalleri’ dosyamızı SuperHaber YouTube kanalından izleyebilirsiniz…

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https://www.superhaber.tv/bir-turk-dusmaninin-profili-abd-baskaninin-ucagiyla-geldi-turk-vatandasi-yapildi-patrik-secildi-video-412733