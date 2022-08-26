biamag’da bu hafta

Film festivalleri, kitap analizleri, sürgün Kürtler, göçmen kadınlar ve çok daha fazlası…

Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız…

Murat Türker, Berlin Film Festivali’nde ilgi gören “Retreat” belgeselini hatırlattı, savaşın etkisine dikkat çekti.

Bircan Değirmenci, Kürt dilinin miri Celadet Ali Bedirxan’ın kızı Sinemxan’la yan yana geldi, okuru, var oluş mücadelesi ile geçen tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Tuğçe Yılmaz, MUBI’de yayınlanan “Barış Gelini: Pippa Bacca” üzerine yazdı.

Aygün Atilla, iş planlarımıza, günlük konuşma retoriğimize odaklandı, “hayata baktıran” sözler yazdı.

Ömer Çiftçi, İran’dan tüm dünyaya yayılan Füruğ Ferruhzad’ın şiirini anlattı: “Hayatımı sanatıma bağladım. Sanatım için yaşamak istiyorum ama zincirleri kırmanın kaçınılmazlığına inanıyorum.”

Ercan Tatlı Oyuncu Selam Salar Çakay ile yeni filmi “Sar” üzerine söyleşti.

Ferid Demirel, gazeteci Yervant Odyan’ın 1915 Ermeni Soykırımı’nı anlattığı “Lanetli Yıllar” isimli kitabını yazdı.

Rafşan Yağmur Çelik, Göç Hikayeleri’nde bu hafta, Türkiye’den İngiltere’ye göç eden Doç. Dr. Özlem Özdemir ile söyleşti.

Şeyhmus Diken, hayatın kıymetine odaklandı, “anlara sahip çıkın” dedi.

Evrim Kepenek, ressam Vahap Aydoğan’la resmi üzerine söyleşti.

Ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Ömer Obuz,Tarih Dergisi için yazdığı “Fındık Fatma” başlıklı yazısında dönemle ilgili dikkat çekici bilgiler sundu. (EMK)

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