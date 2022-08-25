Savcılık imam hatiplilere yönelik bir cümlesi nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

Şarkıcı Gülşen hakkında, bir konser sırasında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği eleştirel sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülşen’in sahnede kullandığı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadesi gerekçe gösterilerek TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen’in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Twiter’da ak troller tarafından #GülşenTutuklansın etiketi de açılmıştı.

ÖNDER: Hukuki süreç başlatıyoruz

Öte yandan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. ÖNDER’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

“Bunlar sürtük” ifadesi için işlem yapılmadı

Öte yandan Erdoğan’ın milyonlarca yurttaşa yönelik sarf ettiği “Bunlar sürtük”, “Afedersiniz Ermeni”, “Cemevi cümbüş evi”, “CHP demek tezek demektir”, “İki ayyaş” şeklindeki ifadelerine ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

https://www.a3haber.com/2022/08/25/savcilik-imam-hatiplilere-yonelik-bir-cumlesi-nedeniyle-sarkici-gulsen-hakkinda-sorusturma-baslatti/