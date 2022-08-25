Mirzoyan, Fransız mevkidaşı ile Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan Ermeni esirler sorunu görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 24 Ağustos’ta Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın bildiridiğine görr bakan Mirzoyan, 18 Ağustos’ta Korsika’da meydana gelen fırtınanın yol açtığı insan kayıplarıyla ilgili olarak Fransız tarafına taziyelerini iletti. Bakan Kolonna da “Surmalu” Alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada meydana gelen can kaybından dolayı Ermeni tarafına taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Ararat Mirzoyan ve Katrin Kolonna, Ermeni-Fransız özel ilişkilerindeki yüksek düzeyden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu bağlamda, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve belirli projelerin uygulanması yoluyla ikili gündemin zenginleştirilmesi yönünde aktif adımlar atmaya hazır oldukları belirtildi.

Telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik ve istikrar konularına değinildi.

Bakan Mirzoyan, Fransız mevkidaşına Ermeni tarafının Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi ve bölgede barışın sağlanması konusundaki yaklaşımlarını sundu.

Taraflar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olarak Fransa’nın Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözüm sürecini teşvik etme konusundaki rolünü vurguladı.” ifadeleri kullanıldı.

44 günlük savaşın yol açtığı insani sorunların çözümüne değinen Mirzoyan, Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve sivillerin ülkelerine geri gönderilmesi, zorla kaybolanların ve kayıp kişilerin akıbetini ortaya çıkarmak gerektiğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu