Aliyev ve Paşinyan 4. kez bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı için 31 Ağustos’ta Brüksel’de buluşacak.

Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel 31 Ağustos’ta Brüksel’de bir araya gelecek. Aliyev ve Paşinyan, daha önce de Michel’in arabuluculuğunda 14 Aralık 2020 ile 30 Mart ve 22 Mayıs 2022’de Brüksel’de toplantı gerçekleştirmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları Moskova’da buluşacak

Aliyev ve Paşinyan’ın yapacağı görüşmenin bir gün öncesinde ise başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları da yeniden bir araya gelecek.

https://halktv.com.tr/dunya/aliyev-ve-pasinyan-4-kez-bir-araya-gelecek-689949h