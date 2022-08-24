Yüzlerce Hristiyan Evlerini Terk Etti￼

Hristiyan yardım kurumu, yüzlerce Hristiyan ailenin kiliselerine doğru yürüyen ve Hristiyanlara karşı sloganlar atan kalabalığın farkına varması nedeniyle Pakistan’daki evlerini terk ettiğini açıkladı.

Çocukların, kadınların ve azınlıkların haklarını savunan Edge Vakfı adlı Hristiyan örgütü, polisin zamanında müdahalesinin kiliseyi ve Hristiyanları olası bir saldırıdan kurtardığını söyledi.

NCP Kilisesi pastörü Gulzar Gill’e göre, 7 Ağustos’ta aşırılık yanlısı bir grup kiliselerine doğru ilerlemeye başladı. Gill, ‘‘Bir anda yüzlerce kişinin toplandığı ve sloganlar attığı kiliseye doğru koştum. Kalabalığı kontrol etmek zor görünüyordu. Polis birkaç dakika içinde gelerek olaya müdahale etti. Polise kiliseden sorumlu olduğumu ve neler yaşandığını bilmediğimi söyledim. Polis, cumartesi günü kilisede gerçekleştirilen bir program yüzünden kalabalığın öfkeli olduğunu söyledi. Cumartesi günü gençlik semineri düzenlenmişti ve sahte peygamberler hakkında konuşulmuştu, ancak konuşulanlar yanlış anlaşılmış. Polise bunun bir gençlik semineri olduğunu ve kimsenin duygularını incitmek gibi bir niyetimiz olmadığını söyledim. Yanlışlıkla birinin duygularını incitmişsek herkes adına özür diledim. Polis çok hikmetli davrandı ve kalabalığa barışçıl bir şekilde evlerine gitmelerini söyledi. Kalabalığın dağılmasıyla hepimiz rahatladık’’ dedi.

Polis daha sonra bölgedeki din adamlarıyla bir araya gelerek anlaşma imzalamaya ve bölgede barışı korumaya çağırdı. Chaudhry Bhola Maish adlı lider, NCP’nin bölgedeki tek kilise olduğunu ve yaklaşık 250 Hristiyan ailenin yaşadığını söyledi. Maish, ‘‘Kalabalığın toplanması nedeniyle herkes endişelendi. Birçoğumuz eşlerimizi ve çocuklarımızı akrabalarımıza gönderdik ve yeni bir saldırı yaşanmayacağına inanmadan geri dönmeyecekler’’ dedi.

Maish, din adamlarıyla polis huzurunda bir anlaşma imzalanmasına rağmen endişeli olduklarını belirterek, ‘‘Maalesef Hristiyanlara yönelik nefret ve ayrımcılık artmaya devam ediyor. Hükümet durumu ele alıp kontrol etmekte başarısız oldu, hatta doğrudan ve dolaylı olarak Hristiyanlara karşı nefreti teşvik eden politikalar uygulamaya başladı. Bu durum Pakistan’daki Hristiyanların hayatını zorlaştırıyor. Korku içinde yaşıyorlar ve çocuklarının geleceği için endişeleniyorlar’’ dedi. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/yuzlerce-hristiyan-evlerini-terk-etti/