Yolcu Tiyatro’nun “Gomidas”ı Yerevan’da

Yolcu Tiyatro’nun Lusavoriç Korosu’yla birlikte sahnelediği ‘Gomidas’ adlı oyun, bu kez Yerevan’daki tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyun, 26-27 Ağustos’ta Yerevan’daki Deneysel Çağdaş Sanat Merkezi’nde (NPAK) Fransızca olarak, Doğu Ermenicesi üstyazısıyla sahnelenecek.

Kurulduğundan bu yana sekiz yıllık süreçte altı farklı projeye imza atan Yolcu Tiyatro, yedinci oyunu ‘Gomidas’ı ilk olarak pandemi günlerinde sınırlı sayıda izleyiciyle sahneledi. Oyun, dünya prömiyerini 27 Kasım 2020’de, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde yaptı. Oyun seyircilerden yoğun ilgi gördü. Oyun daha sonra çeşitli sahnelerde yeniden sahnelendi ve beğeni kazandı.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizör üğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed’in eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor.

Yolcu Tiyatro’nun Hrant Dink Vakfi desteği ve işbirliğiyle gerçekleştireceği Yerevan turnesi, oyunun dünya turnesinin başladığı ilk durak olacak.

Agos