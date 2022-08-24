Patrik Maşalyan Erdoğan’a niye şikayet mektubu gönderdi?

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin Ermeni vakıfları içinde ve VGM nezdinde uygulanmasına dair gelişmelerle ilgili bir şikayet mektup yazdı.

Patrikhane’den yapılan açıklama şöyle:

“Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri 22.08.2022 tarihinde Cemaat Vakıfları Seçimleri Yönetmeliğinin bazı vakıflarımız tarafından cemaatimizin seçme haklarını kısıtlayıcı yorumlarından ve uygulama girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı bir şikâyet mektubuyla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişlerdir.

Bu hak gaspının cemaatimizde büyük bir huzursuzluk yarattığı ve seçimleri boykot etmeye kadar evirilebilecek tehlikeli bir ortam oluşturduğu görülmektedir.

Mektupta bu durumdan çıkışın Vakıflar Müdürlüklerinin tüm vakıflara açık seçik direktiflerle her vakfın seçmen listesinin Yönetmeliğe göre bundan böyle bölgesel ortak liste olması gerektiğinin bildirilmesi olduğu belirtilmiştir.

Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’nun seçim girişimiyle başlayan hukuksal tartışmanın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeni yönetmeliğin lafzına ve ruhuna uygun yorumlanmadığı aşikardır. Aksi halde bu sorun kolaylıkla çözümlenebilirdi. Dolayısıyla Patrik Hazretleri bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın müdahalelerini arz etmişlerdir.”

Ne olmuştu?

Ortaköy Vakfı seçimlerle ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, 2. Bölgeye dair yaklaşık 20 bin kişilik tüm seçmenlerin listesi yerine 800 kişilik dar bir liste ile başvurmuş, VGM başvuruyu onaylamıştı. Ortaköy Vakfı ayrıca ERVAB toplantısında geniş kabul gören Ortak Seçim Tertip Heyeti yerine kendi tertip heyetini oluşturmuştu. Vakıf bu kararını yönetmeliğin ilgili maddesine dayandırmıştı.

Gelişme üzerine Ermeni Vakıflar Birliği ve Patrik Maşalyan Ortaköy Vakfı’nın girişimini eleştirmişti ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunacaklarını belirtmişti. Ortaköy Vakfı ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, yönetmelikteki şartları yerine getirmek suretiyle, (Yönetmelik Madde 10) 16 Ekim 2022 günü Vakfımız özelinde seçim yapılması için başvurumuzu gerçekleştirdik. 05 Ağustos 2022 Cuma Günü Seçimi gerçekleştirebileceğimize dair yetki belgesi tarafımıza iletilmiştir. 07.08.2022 Cumartesi günü Patrik Hazretleri ile gerçekleştirdiğimiz ve kendisinin açıklamasında yer verdiği gibi ortak seçmen listesinin VGM tarafından, kabul edilmesi halinde Müdürlüğe ilettiğimiz 800 kişilik listeyi, genişletilmiş liste ile güncelleyeceğimizi kamuoyu önünde açıkça tekrar ve tekrar belirtiyoruz.

Patrik Hazretleri’nin 07 Ağustos tarihinde yapmış olduğu açıklamayı da dikkate alarak, seçmen listelerinin askıya çıkartılmasını 01 Eylül 2022 gününe kadar ertelediğimizi kamuoyuna duyururuz. Ortak seçim listesinin kullanılmasıyla alakalı VGM’nün olumsuz bir görüş bildirilmesi olasılığına karşın, herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına 15 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren, Hafta içi her gün Saat: 09:00-17:00, Cumartesi ve pazar günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında, Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisemizde, 2.bölge ikameti seçmenlerin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerini duyururuz”

Ermenistan Kamu Radyosu