Paşinyan ile Putin Karabağ’ı görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin’in basın servisinden yapılan açıklamaya göre görüşme Ermeni tarafının inisiyatif ile gerçekleşti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Dağlık Karabağ’daki durumla ilgili tartışmaların devam ettiği belirtiliyor. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzaladıkları üçlü anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapıldı. Bölgede istikrarın sağlanmasında Rus barışı koruma birliğinin rolü vurgulandı.

Ermenistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın ve müttefik ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı güncel konulara değinildi.

Ermenistan Kamu Radyosu