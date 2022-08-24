Papa’dan Zaporjiya için ‘nükleer felaket’ uyarısı

Zaporijya santrali için ‘nükleer felaket’ uyarısında bulunan Papa Francis, Darya Dugina’nın ölümüne ilişkin ise “Savaşın bedelini masumlar öder” ifadelerini kullandı.

DUVAR – Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna’nın güneyinde yer alan ve Rusya’nın kontrolüne geçen Zaporijya santrali için ‘nükleer felaket’ uyarısında bulundu. Felaketi önlemek adına ‘somut adımlar atılması gerektiğini’ söyleyen Papa, “Savaşa son vermek ve Zaporijya’da bir nükleer felaket riskini önlemek için somut adımlar atılacağını umuyorum” dedi.

‘SAVAŞIN BEDELİNİ MASUMLAR ÖDER’

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın ölümüne ilişkin de konuşan Papa Francis, “Savaşın bedelini masumlar öder” ifadelerini kullandı. Francis ayrıca, savaştan kazanç sağlayan silah tüccarlarını ‘insanlığı öldüren suçlular’ olarak niteledi.

ZELENSKIY, SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Dugina’nın bombalı saldırıda öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova yönetiminden gelen suçlamaları reddetmişti. Ukrayna lideri, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina’yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil” ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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