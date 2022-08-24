Papa Francis, Rus Ortodoks Patriği Kirill ile Kazakistan’da görüşmeyecek

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’in, gelecek ay Kazakistan’da dünyanın dört bir yanından gelecek dini liderlerin katılacağı toplantıda Ukrayna’nın işgaline destek veren Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile görüşmeyeceği açıklandı.

RIA haber ajansı, üst düzey bir Ortodoks yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde Papa Francis’in Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Patrik Kirill ile görüşmeyeceğini aktardı.

Papa Francis, daha önce farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda 13-15 Eylül’de başkent Nur-Sultan’da yapılacak olan 7. Dünya ve Geleneksel Dini Liderler Kongresi sırasında Patrik Kirill ile görüşmeyi umut ettiğini söylemişti.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin ikinci önemli ismi Başpiskopos Anthony, RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, kongre sırasında iki din adamının ikili görüşme için bir araya gelmesini söz konusu olmadığını bildirdi.

Papa Francis, daha önce Patrik Kirill ile 2016 yılında Küba’da görüşmüştü.

Papa Francis, haziran ayında yaptığı açıklamada, Rusya’yı Ukrayna’yı işgalinden dolayı açık bir şekilde suçlamıştı,

Euronews