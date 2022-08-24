Nijerya’da kaçırılan 4 Katolik rahibe serbest bırakıldı

Nijerya’da, silahlı kişilerce kaçırılan 4 rahibe, serbest bırakıldı. Haberi, Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro duyurdu. Rahibelerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Nijerya’nın İmo eyaletinde silahlı kişilerce kaçırılan 4 Katolik rahibenin serbest bırakıldığı bildirildi. İmo eyaletinde bulunan Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Ağustos’ta kaçırılan 4 Katolik rahibenin kurtarıldığını belirtti.

“BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN”

Serbest bırakılan rahibelerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Ihedoro, fidye ödenip ödenmediği konusunda bilgi vermedi.

Ihedoro, “Bugün bizim için unutulmaz bir gün. Bu nedenle bu sevinci, sevgili kardeşlerimizin hızlı ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına şu veya bu şekilde katkıda bulunan tüm iyi niyetli erkek ve kadınlarla paylaşmak istiyoruz” dedi.

İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Michael Abattam da rahibelerin serbest bırakıldığını doğruladı.

KAÇIRMA VAKALARINA SIKÇA RASTLANIYOR

İmo eyaletinden Rivers eyaletine giden 4 rahibe 21 Ağustos’ta silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Nijerya’da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi