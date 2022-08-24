Haberlerde “Musevi” kimliği yine öne çıktı!￼

İzel Bardavit’in evinin garajında intihar etmesinin ardından etnik kimliği ve mesleği toplumdaki önyargıların getirdiği refleks ile bir kez daha öne çıktı ve önyargıların pekişmesine aracı olmaya devam etti.

Bardavit’in ölüm haberini veren internet sitelerinin neredeyse hepsinde “şüpheli”, “musevi”, “iş insanı/iş adamı” kavramları es geçilmedi. Yaşamına son veren bir vatandaşın etnik kimliğinin hiç önemi olmamasına rağmen Yahudi olmasının haberlerde yer alması, hatta başlığa taşınmasında önyargıların ve maalesef art niyetin yattığını düşünmek işten bile değil. Etnik kimliğinin hemen arkasından gelen ve yine haber için önemli olmayan “iş insanı/iş adamı” kavramı da Yahudilerin, ya da haberlerde geçtiği şekil ile Musevilerin, para ile ilişkisini üstü kapalı şekilde vurgularken “şüpheli” sıfatı ile de zaten “dünyayı yöneten” Yahudilerin perde arkasındaki karanlık işlerine de bir gönderme yaparak toplumdaki önyargıların köpürtülmesi söz konusu oldu.

Benzer haber dilinin göçmenlere ve diğer azınlık gruplarına yönelik de kullanıldığına şahit oluyoruz. Gerek olmadığı halde etnik kimliklerin, inançların öne çıkarılması o kimliklere yönelik ayrımcı bir harekettir ve toplumda var olan ön yargıların pekişmesine neden olur, nefret suçlarının önünü açar.

https://www.avlaremoz.com/2022/08/24/haberlerde-musevi-kimligi-yine-one-cikti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=haberlerde-musevi-kimligi-yine-one-cikti