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Ermenistan’ın devlet borcu 363 milyar dram, yaklaşık 900 milyon dolar azaldı

2022-08-24

Ermenistan Parlamentosu Mali, Kredi ve Bütçe İşleri Daimi Komitesi Başkanı Gevorg Papoyan, Facebook sayfasından devlet borcu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yılın başlangıcına kıyasla

– Ermenistan devlet borcu 363 milyar dram (yaklaşık 900 milyon dolar) veya %8.2 azaldı.

– Hükümetin borcu 366 milyar dram veya %8.7 azaldı.

– Devletin dış borcu 585 milyar dram veya %19.7 azaldı.

– Devletin iç borcu 219 milyar dram veya %17.7 arttı.

– Ortalama borç faiz oranı %1 artarak %5.68’e düştü. Borcumuzun %25.4’ü iç borç, %74.6’sı dış borç.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/24/Ermenistan-devlet-borcu/236102

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