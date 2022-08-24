Ermenistan’ın devlet borcu 363 milyar dram, yaklaşık 900 milyon dolar azaldı

Ermenistan Parlamentosu Mali, Kredi ve Bütçe İşleri Daimi Komitesi Başkanı Gevorg Papoyan, Facebook sayfasından devlet borcu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yılın başlangıcına kıyasla

– Ermenistan devlet borcu 363 milyar dram (yaklaşık 900 milyon dolar) veya %8.2 azaldı.

– Hükümetin borcu 366 milyar dram veya %8.7 azaldı.

– Devletin dış borcu 585 milyar dram veya %19.7 azaldı.

– Devletin iç borcu 219 milyar dram veya %17.7 arttı.

– Ortalama borç faiz oranı %1 artarak %5.68’e düştü. Borcumuzun %25.4’ü iç borç, %74.6’sı dış borç.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/24/Ermenistan-devlet-borcu/236102