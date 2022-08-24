Ermeni Silahlı Kuvvetleri timi “Barış Savaşçısı” yarışmasının finalini kazandı

“Barış Savaşçısı” uluslararası yarışmasının bir parçası olarak, 23 Ağustos’ta Ermenistan’dali Monte Melkonyan askeri okulunda edebi-sanatsal “Bay ve Bayan” yarışması gerçekleştirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’dan aktarılan bilgilere göre, katılan gruplar ulusal kostümler içinde müzikal, dans ve ezberden performanslar sergilediler. Kültür alanı temsil eden jüri yarışmanın galibini belirledi. Ermenistan silahlı kuvvetlerini temsil eden tim ilk sırada yer alıyor.

“Edebiyat-sanat yarışmasının devamı olarak, çeşitli kültürel sergilerin, söz konusu ülkenin mutfağına özgü yemeklerin sunulduğu ulusal pavyonlar da açıldı.

“Barış Savaşçısı” yarışmaları sona erdi. Sonuçların özetlenmesinden sonra, genel lider takımlar belirlenecek ve en iyi sonucu alan askerlerin isimleri açıklanacak.”

Yarışmanın kapanış töreni 25 Ağustos’ta yapılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/24/Ermeni-Silahlı-Kuvvetleri-Barış-Savaşçısı/236080