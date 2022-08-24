Çocukların İsa Rolüne Gireceği Oyun Tartışmalara Neden Oldu

Hristiyan video oyunu tasarımcısı, oyuncuların İsa rolüne girmesine izin veren yeni bir oyunu yayınlamaya hazırlanıyor.

‘I Am Jesus’ adlı sanal gerçeklik oyunu, oyuncuların hastaları iyileştirdiğini, kötü ruhlarla savaştığını ve Yeni Antlaşma’da anlatılan birçok eylemde yer aldığını gösteriyor.

Oyun, insanların İsa ve hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve Tanrı Sözü’nü tanımalarına yardımcı olması için tasarlandı. Oyunu tasarlayan Maksym Vysochansky, ‘‘Çocukların bu oyunu İsa Mesih’in kimliğini öğrenmek için kullanmalarını umuyorum. Oyun aracılığıyla İsa hakkında daha derinden bilgi edinebilir ve ardından Kutsal Kitap’ı okuyarak kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Bu, özellikle genç nesillerin İsa Mesih’in arkasındaki tüm hikâyeyi görmeleri için ilk adım olabilir’’ dedi.

Oyunun Tanrı’ya yönelik hakaret olduğunu düşünen kişiler hakkında konuşan Vysochansky, ‘‘Başlangıçta çok fazla olumsuz geri dönüşler aldık. Sadece komik bir oyun yapmak istediğimizi düşündüler, ancak ciddi bir oyun olabileceğini düşünmediler. Daha önce hiç kimse oyun aracılığıyla Hristiyanlara yönelmemişti’’dedi. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/cocuklarin-isa-rolune-girecegi-oyun-tartismalara-neden-oldu/