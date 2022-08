Bir göç hikâyesi “Emine”

Sayım Çınar

Ülker Banguoğlu Bilgin daha önce çıkardığı “Feride ve Kızları”, “İki Devir İki Kadın” adlı romanlarıyla ilgi çekmişti. Şimdi bir göç hikâyesini ele alıyor.

“Emine”, Remzi Kitabevi tarafından yayımlandı. 1930’lardan başlayarak azınlıkların ülkeden göç etmeleri, olaylı gelişmelerle devam etti. 6-7 Eylül olayları da durumun zirvesiydi.

Banguoğlu, bu romanda Girit’ten Makedonya’dan yurda gelenlerin, buradan göç edenlerin hüzünlü hikâyesini romanlaştırdı.

Roman boyunca acılar, özlemler, kapanmayan yaralar, yarım kalan aşklar anlatılıyor. “Emine”, okunacak ve üstüne düşünülecek derin bir kitap…

Murat Ülker’den bir başucu kitabı

Godiva ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in, kişisel blog’unda ve LinkedIn profilinde yazdığı yazılar Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından kitap haline getirildi. “Hayatın İpuçları-Zor Konuların Yalın Anlatımı” adlı kitapta “Sürdürülebilir İş Modelleri”, “Geleceğin Dünyası”, “Gıda Güvenliği” ve “Kişisel Notlar” gibi bölümler yer alıyor.

Eserde, başarılı ve sürdürülebilir iş modellerinin nasıl oluşturulması gerektiği, farklı sektörlere ilişkin gelecek öngörüleri, beslenmede doğru ile yanlışlar ve son olarak yazarın kişisel gelişim, toplum, din, sanat ve gezi gibi farklı alanlarda kaleme aldığı kişisel görüşleri yer alıyor.

“Sakura Baharı Bekliyor”

Mindfulness, kişinin an be an deneyiminin farkında olmasıdır. Kişi, deneyimini olduğu gibi kabul eder. Deneyimine içten bir merak ve şefkatle yaklaşır. Çocuklar doğal olarak anda yaşarlar ve hem iç dünyalarına hem de çevrelerine merakla yaklaşırlar. Hem çocuklara hem de yetişkinlere iyi gelecek bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Suzi Amado’nun yazdığı “Sakura Baharı Bekliyor”da sakura geçicilik kavramıyla tanışarak hayatı ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğreniyor.

Sarsıcı bir distopya

Mehmet Mollaosmanoğlu’nun yeni romanını bakalım hangi yayınevi yayımlayacak?

Türü distopya olan romanın adı “Veganlar”.

Teması et ve hayvan ürünleri tüketiminin yasaklandığı bir gelecek zaman, çevreci hükümet, metropol yaşamı, nesil çatışması, baskıcı rejim, adaletsizlik, sosyal sınıf farklılığı, mezbaha, vahşi dış dünya, ayrılıkçı güçler…

Kitabın konusuna gelince:

“Et ve hayvan ürünleri tüketimi kanunlarla yasaklandığından halk kırk yıldan beri tümüyle dayatılmış ve kanıksamış veganlardı. Şehirler etrafı aşılmaz duvarlarla çevrili metropol adı verilen kocaman hapishanelere döndürülmüştü. Yeni nesil etin tadını bilmiyor, görüntüsünü mide bulandırıcı buluyordu”.

Film tadında olan bu romanı heyecanla bekliyorum.

Birlikte nasıl yaşarız?

1 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Çanakkale’de farklı mekanlarda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan 8. Çanakkale Bienali, “Birlikte nasıl çalışırız” başlığı altında topluluk, çalışma ve birliktelik deneyimlerine odaklanacak.

Türkiye’den ve dünyadan sanatçılar ve sanat inisiyatifleri, “Birlikte nasıl üretebiliriz?”, “Birlikte nasıl yaşarız?”, “Birlikte nasıl çalışırız?” soruları üzerinden, tüm canlı ve canlı olmayan yapılar arasındaki karmaşık ilişkilerin bağlantılarını/düğüm noktalarını araştırmaya davet edildi.

Gaziantep’te film günleri

Antep Kısa Film Festivali, 11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Kültür için alan desteğiyle Gaziantep’te sinema salonlarında gerçekleşecek programda, sinema profesyonellerinden Armağan Lale yapımcılık, Ceylan Özgün Özçelik yönetmenlik, Selda Taşkın kurgu ve Tunç Şahin senaryo üzerine deneyimlerini aktaracak. Kısa Film Festivali’ne başvurmak için son tarih 14 Ekim.

Leziz ve sağlıklı beslenme

Raw food’u Amerika’dan Türkiye’ye getiren Elçin Oflaz, raw food’a nasıl başladığını, bu beslenme şeklinin felsefesi ve çiğ beslenme şekliyle hayatının nasıl bir yöne evrildiğini, aldığı pek çok eğitimle de kendini nasıl geliştirdiğini “Raw Food Mucizesi”nde anlatıyor.

Kitap, içinde barındırdığı her biri birbirinden farklı olan nice sağlıklı tarifin nasıl yapılacağını, kullanılan temel malzemeleri, hangi mutfak gereçlerin bu beslenme tarzında gerekli olduğunu gibi bilgileri vermenin yanı sıra günlük uyku süresini, yapılacak egzersizlerin türünü ve kaç dakika yapılması gerektiği gibi bu beslenme tarzını desteleyecek bilgileri de veriyor.

Kim ne okuyor?

∆ Burcu Güneş, İlber Ortaylı’nın “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar” adlı kitabını okuyor.

∆ Deniz Türkali, Ian McEwan’ın “Cumartesi” adlı kitabını okuyor.

∆ Canan Tan, Seray Şahiner’in “Antabus” adlı romanını okuyor.

∆ Yazar Mehmet Öngen, Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi” adlı romanını okuyor.

∆ Coşkun Sabah, Elizabeth Gilbert’in “Ye, Dua Et, Sev” adlı kitabını okuyor.

Hürriyet Gazetesi