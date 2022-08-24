Akademik Haçlı seferi

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Şaibeli mahﬁ llerin tertiplediği 24. Bizans Kongresi, İtalya’da başladı. 27 Ağustos’a kadar devam edecek kongrenin açılış oturumu La Fenice Tiyatro’sunda yapıldı. 2021’de İstanbul’da yapılması planlanan kongre, Ayasofya açılması üzerine merkez komite tarafından İtalya’ya alınmıştı.

Türkiye’den 61 akademisyenin tebliğ sunacağı kongrede bildirilerinin yarısı, İstanbul konulu araştırmalar üzerine. Koç Üniversitesi’nden Bizans Tarihi Profesörü Paul Magdelino yaptığı açılış konuşmasında, “Bizans ile ilgili bu kadar çok insan Venedik’te en son 800 yıl önce toplanmıştı. O da 4. Haçlı Seferiiçin…” ifadesini kullandı. Magdelino’nun bu sözleri salonda kahkahalara sebep oldu ve uzun süre alkışlandı. Konferansı takip eden Türk Gazeteci Tolga Saçıkaralı şaşkınlık içinde kaldı. Uluslararası Bizans Vakfı Başkanı John Haldon ise Ayasofya’nın cami olarak açılmasını tehlikeli ve endişe verici olarak yorumladı. Bu konferansı Bizans medeniyetinin tekrar ihyası için büyük bir adım olarak gördüğünü söylemekten çekinmedi. Bizans araştırmalarının dijital ortama aktarılacağını, daha da hızlanacağını açıkladı.

AYASOFYA HAZIMSIZLIĞI

Geç Bizans Manastırları hakkında bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevra Necipoğlu, 1455’teki İstanbul mahallelerindeki hane sayıları ile kilise ve manastır sayılarını paylaştı. Haritalar üzerinde mahalle mahalle Fatih kiliselerini anlatan Necipoğlu, restoresi biten Molla Fenari Camiini örnek gösterdi. Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılmasından dolayı üzüntülerini ve endişelerini belirten Necipoğlu, ilerleyen zamanlarda İstanbul’da bir kongre düzenleme temennisinde bulundu.

SIRADA KUDÜS VAR!

Konuşmacılardan Prof. Dr. Albert Berger ise Venedik’te olmaktan sevinç duyduğunu belirterek İstanbul’da yaptığı yeni Bizans çizimlerini gösterdi. Çemberlitaş’ın 13. yy öncesi mimarisi hakkında bilgi veren Berger’in bilhassa Fatih semti üzerine hazırladığı Bizans haritaları dikkat çekti. Benzer çalışmaların Balkanlar ve Kudüs için de devam ettiklerini söyledi.

DANSÖZ OYNATMIŞLARDI

IV. Haçlı seferinde Ayasofya İtalyanlar tarafından resmen yağmalandı (1204). Katolikler mabet içinde katır kesip, dansöz oynattılar. Başta Ayasofya’nın altın perdeleri olmak üzere para edecek ne varsa çaldılar, mekâna sokulan hayvanlarla (!) İtalya’ya taşıdılar. Ayasofya, şaşaalı günlerini ancak cami olduktan sonra yaşadı. Ciddi statik sıkıntıları olan Ayasofya eğer bugün ayaktaysa bunu Osmanlı mimarlarına borçlu olduğu ortada.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/900231.aspx