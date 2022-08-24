AB’nin Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik faaliyetleri diğer aktörlere yönelik değil

Avrupa Birliği’nin Ermenistan heyeti başkanı Büyükelçi Andrea Viktorin “Armenpress”e verdiği röportajda Avrupa Birliği’nin, AGİT Minsk Grubu’nun himayesinde Dağlık Karabağ ihtilaf sürecinin ilerlemesini desteklediğini açıkladı.

Büyükelçiye göre, Avrupa Birliği şimdi daha aktif bir tutum aldı ve Başkan Michel’in yanı sıra AB’nin Güney Kafkasya ve Gürcistan krizinden sorumlu Özel Temsilcisi Toivo Klaar’ın düzenli istişareler ve ziyaretler yoluyla mümkün olan en üst düzeyde büyük bir rol oynuyor.

AB Büyükelçisi Victorin, “Bu çabalar hiçbir şekilde rekabet etme veya diğer aktörlere karşı yöneltilme amacı taşımamaktadır. Bunu belirtmek zorundayım çünkü bu konuda çok fazla spekülasyon var. Rekabetten değil, tamamlayıcılıktan bahsetmeliyiz.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında 16 Temmuz’da Tiflis’te gerçekleşen doğrudan teması da memnuniyetle karşılıyoruz. AB, iki dışişleri bakanı arasında kurulan doğrudan teması memnuniyetle karşılamaktadır. Tüm bu unsurların bir araya geldiğini ve iki ülke arasında kalıcı bir çözüm bulunması için çaba gösterildiğini düşünüyorum.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu