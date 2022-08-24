ABD’den Türk şirketleri ve bankalarına yaptırım uyarısı

ABD yaptırım listesindeki Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken benzer bir uyarı da ABD cephesinden geldi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Türkiye’deki ABD Ticaret Odası’nın yanısıra TÜSİAD’a ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo imzalı bir mektup gönderildi. Mektupta Ukrayna’ya yapılan askeri operasyon nedeniyle ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus kurumları ve şahıslarıyla iş yapan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Mektupta, Rus bankalarıyla iş yapan Türk bankaların ABD bankalarıyla iş yapmayı sürdüremeyeceği de vurgulandı.

Ermenistan Kamu Radyosu