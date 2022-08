424 isimden Garo Paylan çağrısı: Suikast planlayıcılarına karşı harekete geçelim

424 isim ortak açıklama yaparak “Paylan’a yönelik suikast planıyla ilgili, iktidarı, siyasi yapıları ve tüm Türkiye’yi derin devlet ve mafya güçlerine karşı harekete geçmeye” çağırdı.

DUVAR – Alaattin Çakıcı’nın eski avukatlarından Mehmet Sinan İnce, Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş’ın 2016 yıllında HDP’li Garo Paylan’a Meclis’te suikast düzenleyeceğini iddia etti.

Aralarında yazar, gazeteci akademisyen ve avukatların bulunduğu 424 isim, “Paylan’a yönelik suikast planıyla ilgili, iktidarı, siyasi yapıları ve tüm Türkiye’yi derin devlet ve mafya güçlerine karşı harekete geçmeye” çağırdı.

“Suikast planlayıcılarına karşı harekete geçelim” başlığıyla yapılan açıklamada “Puslu havanın kapsamlı bir temiz eller operasyonuyla dağıtılması için tüm kamuoyunu, tüm muhalefet güçlerini, partileri, basın kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri, sendikaları gelişmeleri dikkatle izlemeye, harekete geçmeye, siyasi iktidarı ise sorumluluk almaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.

424 isim tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Görülmemiş bir ifşaata tanık oluyoruz. Devlet içinde çeteleşme ve mafyalaşmanın boyutları gizlenemez hale geldi. Hablemitoğlu cinayetini azmettiren Levent Göktaş’ın son olarak Milletvekili Garo Paylan’a yönelik 2016 yılı içerisinde, üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde düzenlenmek istenen bir suikast planı gündeme geldi. Suikastı ifşa eden kişi daha sonra olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Garo Paylan’ı “seni iki defa önümüze düşürdük, yapmak istesek yapardık” diyerek tehdit etti.

Bu tehdit inanılmaz.

Bir çetenin elemanları bir milletvekilini iki kere takip ettiklerini, kahraman olmasın diye öldürmekten vazgeçtiklerini söylüyor ve tutuklanmadan, haklarında soruşturma açılmadan serbest bir şekilde gezebiliyorlar.

Biz, aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, siyasi iktidarı, tüm siyasi yapıları, tüm Türkiye’yi derin devlet ve mafya güçlerine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.

Bu karanlık güçlerin pervasızlığını pekiştiren, herkesi tehdit edebildikleri halde hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmayacaklarına duydukları güvendir. Bu güven mevcut siyasal iklimden güç alıyor. Bu iklim derhal değiştirilmeli.

Puslu havanın kapsamlı bir temiz eller operasyonuyla dağıtılması için tüm kamuoyunu, tüm muhalefet güçlerini, partileri, basın kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri, sendikaları gelişmeleri dikkatle izlemeye, harekete geçmeye, siyasi iktidarı ise sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

İMZACILAR

Hicri İzgören, Abdulbaki Erdoğmuş, Abdulhakim Daş, Abdullah Demirbaş, Abdullah Yılmaz, Adil Okay, Adnan Geçikligün, Adviye Çavlı, Ahmet Aykaç, Ahmet Cantürk, Ahmet Demirel, Ahmet Dindar, Ahmet Kaya, Ahmet Kuzik, Ahmet Yıldırım, Akın Atauz, Alev Er, Ali Aralık, Ali Bal, Ali Baydaş, Ali Fuat Karagöz, Ali Mutlu, Ali Rıza Tura, Alin Kazazoğlu, Anahit Kalk, Ani Kalk, Ani Tatik Aksoy, Anus Demirci, Arif Ali Cangı, Arif Mardin, Armenui Zorbaz, Atilla Aytemur, Atilla Dirim, Atilla Dorsay, Atilla Karagöz, Atilla Tuygan, Aydın Kıral, Ayetullah Aşıti, Ayhan Önal, Ayşe Akdeniz, Ayşe Batumlu Kaya, Ayşe Çağdaş, Ayşe Erzan, Ayşe Günaysu, Ayşe Hür, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Doğanay, Ayşen Göze, Aytuna Tosunoğlu, Azad Atilla Kaya, Aziz Kaplan, Babür Pınar, Bager Oğuz Oktay, Bahan Gönce, Baran Seyhan, Baskın Oran, Bedia Gönenç, Bekir Ersin, Berkay Bağcı, Berrin Sönmez, Bilge Oykut, Binnaz Toprak, Burak Demir, Bülent Atamer, Bülent Somay, Bülent Tekin, Can Irmak Özinanır, Can Memiş, Celal Deniz, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Cengiz Cemri, Cengizhan Kaptan, Ceyhun Özlalek, Civan Gürel, Çağla Oflas, Deniz Çiftçi, Deniz Güngören, Deniz Türkali, Deniz Yıldız, Dicle Akar, Dikran Esendir, Dila Ak, Doğan Bermek, Doğan Özgüden [ve diğerleri] Fırat, Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet Cihangir, Mehmet İsimbay, Mehmet Kartal, Mehmet Kaya, Mehmet Kılıç, Mehmet Korkmaz, Mehmet Onur Yılmaz, Mehmet Özer, Mehmet Sait Aydın, Mehmet Uluışık, Mehmet Ural, Mehmet Yıldırım, Melek Kandilli, Melike Karaosmanoğlu, Meral Asa, Meral Çıldır, Mert Selek, Meryem Kalk, Mesut Çiçek, Metin Dümer, Metin V. Bayrak, Mihail Vasiliadis, Mine Atafırat, Muhammet Yasin, Muhsin Nuraydın, Mukadder Cankoçak, Mukadder Çelik, Murat Bal, Murat Çelikkan, Murat Erkman, Murat Polat, Murat Üner, Murathan Mungan, Mustafa Arslantunalı, Mustafa Çoban, Mustafa Elveren, Mustafa Paçal, Mustafa Tüzel, Mustafa Tüzüngüç, Müge Karalom, Mümtaz Çerçel, Naciye Demir, Nazmi Bülüm, Nazmiye Ş. Çimen, Nebahat Atila, Necati Abay, Necdet Kılıç, Necdet Köksal, Necdet Oğuz, Necmiye Alpay, Nedim Özel, Nejat Tulgar, Nesrin Nas, Nigar Adem Yılmaz, Nihan Aksakallı, Nil Mutluer, Nilay Karaelmas, Nilgün Doğançay, Nilgün Eser, Nilüfer Akçay, Nubar Kurkyapıcı, Nur Sürer, Nuran Yüce, Nurcan Baysal, Nurcan Gündoğan, Nurettin Çivi, Nurettin Dursun, Nurgül Kumbaroğlu, Nurhan Zakaryan, Nurnisa Erişmiş, Nurten Ertuğrul, Nusret Doğruak, Oğuz Gemalmaz, Olga Hünler, Onno Arslanyan, Onsun Meryem, Onur Hamzaoğlu, Onur Korkmaz, Orhan Alkaya, Orhan Bas, Orhan Doğançay, Osman Güney, Osman Taşdemir, Oya Baydar, Ozan Tekin, Ömer Faruk, Ömer Madra, Önder Birol Bıyık, Özden Dönmez, Özge Akyüz, Özgür Ünveren, Özlem Arıkan, Özlem Dalkıran, Özlem Şekercioğlu, Özün Süzen, Ragıp Zarakol, Recep Bektaş, Recep Maraşlı, Reyan Tuvi, Rıza Boğan, Rıza Türmen, Robert Peköz, Roni Margulies, S. Güneş Ünsal, Saime Tuğrul, Sait Atalay, Sait Çetinoğlu, Sait Erkan Bilgen, Sait Sığa, Salih Yiğit, Sami Özgen , Savaş Devrim Şahin, Sedat Kaya, Selçuk Çelik, Selim Meriç, Selma Esen, Selma Köroğlu, Sema İnal, Sema Kaygusuz, Semra Günger, Semra Karabulut, Semra Somersan, Serap Güre, Serap Kaycı, Serdar M. Değirmencioğlu, Serkan Akyıldırım, Sevgi Akyıldız, Sevgi Ünlü, Sevgi Zerrin Bazman Yılmaz, Sibel Erduman, Sibel Özbudun, Sibel Sayın, Sim Campbell, Simge Çetintoprak, Sinan Laçiner, Sinan Niron, Sinan Tutal, Suat Turan, Suat Yılmaz, Süleyman Eryılmaz, Şaban İba, Şaban Tüysüz, Şafak Ayhan, Şahika Yüksel, Şanar Yurdatapan, Şengül Kılıç, Şengül Yalçın, Şenol Karakaş, Şeref Oluşan, Şevket Tanyeri, Şiar Rişvanoğlu, Şirin Şafak Kızıltuğ, Şükrü Hamarat, Takuhi Kalk , Taner Akçam, Telli Işık, Temel Demirer, Temel İskit, Tolga Tüzün, Tuğba İyigün, Tuna Emren, Turan Parlak, Tülay Yıldırım Ede, Türkan Demir, Türkân Deniz, Türkan Kartal, Ufuk Kaya, Ufuk Özkolçak, Ufuk Saka, Ufuk Uras, Umuhan Kiyan, Umut Mahir Özen, Ümit Aktaş, Ümit Kıvanç, Üstün Reinart B., Vartkes Hergel, Vedat Ağtaş, Vesile Özdem Yükselen, Viki Çiprut, Volkan Akyıldırım, Volkan Çidam, Yakup Uygun, Yalçın Ergündoğan, Yannis Vasilis, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Bektaş, Yaşar Küçükaslan, Yeşim Dorman, Yetvart Danzikyan, Yıldız Aydın, Yıldız Önen, Yurdakul Köroğlu, Yusuf Alataş, Zafer Güney, Zakarya Mildanoğlu, Zaruhi Kervancıyan Barka, Zerrin Oktay, Zeynel Kaya, Zeynep Atamer, Zeynep Casalini, Zeynep Gambetti, Zeynep Tanbay, Zeynep Tül Akbal Süalp, Zişan Kürüm, Ziya Bayram, Ziya Halis, Zühtü Avcı, Züleyha Akın.

