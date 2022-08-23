PATRİK HAZRETLERİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A BAŞVURUDA BULUNDU

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri 22.08.2022 tarihinde Cemaat Vakıfları Seçimleri Yönetmeliğinin bazı vakıflarımız tarafından cemaatimizin seçme haklarını kısıtlayıcı yorumlarından ve uygulama girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı bir şikâyet mektubuyla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişlerdir.

Bu hak gaspının cemaatimizde büyük bir huzursuzluk yarattığı ve seçimleri boykot etmeye kadar evirilebilecek tehlikeli bir ortam oluşturduğu görülmektedir.

Mektupta bu durumdan çıkışın Vakıflar Müdürlüklerinin tüm vakıflara açık seçik direktiflerle her vakfın seçmen listesinin Yönetmeliğe göre bundan böyle bölgesel ortak liste olması gerektiğinin bildirilmesi olduğu belirtilmiştir.

Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’nun seçim girişimiyle başlayan hukuksal tartışmanın Vakıflar Genel Müdürlüğünce Yönetmeliğin lafzına ve ruhuna uygun yorumlanması halinde kolaylıkla çözümlenebileceği vurgulanmış, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımı arz edilmiştir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad