Hrant’n Arkadaşları’ndan açıklama: Garo Paylan’ın yanındayız

Hrant Dink’in katledilmesinden sonra dava sürecini ve dosyasını yakından takip eden, duruşma öncesinde basın açıklamalarını gerçekleştiren Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi, Garo Paylan hakkındaki suikast planının ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı.

Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş’la iki hafta önce ilgili yeni bir iddia ortaya atıymıştı. Alaattin Çakıcı’nın eski avukatlarından Mehmet Sinan İnce, sosyal medya hesaplarından Levent Göktaş’la ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. İnce, 2016 yıllında HDP’li Garo Paylan’a TBMM’de suikast düzenleneceğini ancak son anda planın ters teptiğini öne sürmüştü. İnce Göktaş’a seslendiği paylaşımında “Sene 2016 TBMM’ye silah sokturup Garo Paylan’ı vurdurtup azmettireni Alaattin Çakıcı, faili MHP gösterecektin. Bana planı yaptırttın iş milletvekili danışmanından döndü.” iddiasında bulundu. Gelişmeler üzerine HDP milletvekili Garo Paylan geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak Mehmet Sinan İnce sosyal medya üzerinden Paylan’ı yeniden tehdit eder bir şekilde, öldürme değil, bir yaralama planladıklarını söyledi.

Gelişmelerin ardından Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

Karanlığa Karşı Garo Paylan’ın Yanındayız

15 yıllık yol arkadaşımız, Hrant Dink cinayet davasını birlikte takip ettiğimiz Hrant’ın Arkadaşları’ndan Garo Paylan 2015 yılından bu yana, Hrant Dink’i öldüren karanlık odakların ortaya çıkarılması için “TBMM’nin toplumsal vicdanı rahatlatacak ve böyle acıların bir daha yaşanmasını önleyecek bir irade göstermesi gerekmektedir” diyerek her türlü yasama faaliyetini yürüten bir milletvekilidir.

Meclis’teki bu mücadelesini sürdüren Paylan’a karşı 2016 yılında TBMM içerisinde bir suikast planlandığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştır. Akabinde, çeşitli sosyal medya mecralarında tehditlere devam edilmiş ve kendisine “had bildirilmiştir”.

Planlandığı açıkça ifşa edilen bir suikast, devamında herkesin gözü önünde savrulan tehditler karşısındaki sessizlik, faillere karşı hiçbir cezai işlem başlatılmamış olması, iktidarın hiçbir sorumluluk almaması kabul edilemez!

Garo Paylan Türkiye’de, halkın oyuyla seçilen bir milletvekilidir. Ona yöneltilen her tehdit yalnızca Türkiyeli bir Ermeniye değil aynı zamanda halkın iradesine yöneltilmiş demektir.

Bizler “mağdur” veya “kahraman” olmayı reddeden, yalnızca barıştan ve adaletten yana olan dostları olarak, herkesi bu karanlığa karşı ses çıkarmaya ve Garo Paylan’ın yanında durmaya davet ediyoruz.

Hrant’ın Arkadaşları

Agos