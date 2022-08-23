Filistin savunucusu Yahudilerin kurduğu Ben & Jerry’s İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’da dondurma satmak istemedi, çatı şirket Unilever ile davalık oldu

Amerikalı Yahudi iş insanlarının kurduğu Ben & Jerry’s şirketi, İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerin mahallelerinde ürünlerinin satılmasını engellemek amacıyla mahkemeye başvurdu ve satışa devam eden çatı şirketi Unilever’e dava açtı. Manhattan Federal Mahkemesi, satış kararını durdurma talebini “geri dönülemez bir zarara yol açmayacağı” gerekçesiyle reddetti. Bernie Sanders’i destekleyen solcu ve Filistin savunucusu Yahudilerin kurduğu Ben & Jerry’s Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı bulduğu için tanımıyor ve ürünlerini burada satmak istemiyor.

2000 yılında Unilever ile birleşen, fakat faaliyetine ayrı bir şirket yönetimi ile devam eden dondurma şirketi Ben & Jerry’s, çatı şirketi Unilever’in ürünlerini İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim bölgelerinde satma kararını mahkemeye taşıdı. Solcu, Demokrat senatör Bernie Sanders’i destekleyen Ben Cohen ve Jerry Greenfield adlı iki New Yorklu Yahudi girişimci tarafından kurulan dondurma şirketi, İsrail’in Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria’da konut inşa etmesini hukuka aykırı kabul ediyor ve bu yerleşimleri meşrulaştırmamak için ürünlerini satmak istemiyor.

Manhattan’daki federal mahkeme, kendisinden habersiz olarak satış kararı alan çatı şirket Unilever aleyhine açtığı davada Ben & Jerry’s şirketini haksız buldu ve Unilever’in yerleşim bölgelerinde satış yapmasının “geri dönülemez bir zarara yol açmayacağı” gerekçesiyle satışın hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

Serbestiyet