Ermenistan’da Rus Sinema Günleri gerçekleştirilecek

Rus Film Festivali markası altında coğrafyasını genişletmeye devam eden Rus Sinema Günleri bu yıl ilk kez Ermenistan’da yapılacak.

22 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde Ermenistan’da gerçekleştirilecek Rus filmlerinin çevrimiçi festivalinin platformu IVI çevrimiçi sinema olacak. Popüler Rus dizileri ve filmleri Ermeniceye çevrilecek ve RFFAM* özel koduyla IVI’da ücretsiz sunulacak.

Festival programında beş Rus filmi yer alıyor: Andrey Merzlikin başrol oynadığı “Tekrar merhaba”, Anna Melikyan’ın “Şefkat” melodramatik dizileri, “Aile Bütçesi” komedisi, “Süper Miyav” ve “İki Kuyruk” çizgi filmleri.

Ermenistan’da Rus Sinema Günleri, Rusya Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle “ROSKINO” şirketi tarafından organize ediliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/23/Ermenistan-Rus-Sinema-G%C3%BCnleri/236057