Ermenistan ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 büyüdü

Ermenistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2022 yılının ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 414 milyar AMD’den fazla arttı.

Ermenistan Başbakanlığı’nın bildirdiğine göre 2022’de İkinci çeyrekte Ermenistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), önceki çeyrekte 1 trilyon 484 milyar 608 milyon AMD yerine 1 trilyon 898 milyar 759,5 milyon AMD oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre Ermenistan’da GSYİH %13 arttı. GSYİH ilk çeyrekte yıllık bazda %8,7 büyüdü.

2022’de İkinci çeyrekte Ermenistan’da kişi başına düşen GSYİH 641 bin 105 AMD, önceki çeyrekte ise 501 bin 303 AMD olarak gerçekleşti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/23/Ermenistan-ekonomisi/236009