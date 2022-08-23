Ermeni satranç oyuncusu Elina Danielyan, Avrupa Bireysel Şampiyonası’nın zafere çok yakın isimlerinden biri

Avrupa Bireysel Bayanlar Satranç Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil eden satranç oyuncuları mücadeleye başladı.

Elina Danielyan, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Bireysel Şampiyonasında en iyi sonucu kaydetti ve üç turda da zafer elde etti.

Diğer 4 ülkenin temsilcileri de benzer bir sonuç kaydetti. Ermeni satranç oyuncusu Lilit Mkrtchyan 2.5 puana ulaştı.

Anna Sargsyan, Mariam Mkrtchyan, Susanna Gaboyan ve Maria Gevorgyan da Avrupa Bireysel Şampiyonasında mücadelere girecekler.

Bu yıl Avrupa Bireysel Şampiyonasına 125 satranç oyuncusu katılıyor. Turnuva İsviçre turnuva sistemiyle yapılır ve 11 turdan oluşur. Avrupa Bireysel Şampiyonası 20 Ağustos’ta başladı ve 31 Ağustos’ta sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/23/Elina-Danielyan-Avrupa-Bireysel-Şampiyonası/236024