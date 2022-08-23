Ermeni sanatçının Diyarbakır özlemi: Tencere başımda fırına giderdim

Londra’da yaşayan Diyarbakırlı Ermeni Sanatçı Kevork Malikyan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla, memleket özlemini dile getirdi.

TİGRİS HABER – Diyarbakırlı Ermeni dizi ve film oyuncusu Kevork Malikyan, sosyal medya hesabından Diyarbakır fotoğrafları paylaştı. 2015 yılındaki çatışmaların yerle bir etmediği tarihi Sur sokaklarının iki kare fotoğrafını paylaşan Malikyan, memleket özlemini şu cümlelerle dile getirdi: “İşte benim gönlümde damgalanmış Diyarbakır sokakları… Ara sıra ben de tatlı anam için tencere başımda fırına giderdim.”

Kevork Malikyan kimdir?

1943 yılında, Ermeni bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. 10 yaşına kadar Diyarbakır’da yaşamış ardından 1953 senesinde İstanbul’da Karagözyan Yetimhanesinde 7 sene dini eğitim görmüştür. 20 yaşına geldiğinde ise Londra’da tiyatro ile tanışmıştır. Rahip olmak için gitmiş olduğu Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nden tiyatrocu olarak çıkmış ve İngiltere’de Royal Shakespeare Company, Global gibi dünyaca ünlü sahnelerde yer almıştır.

https://www.tigrishaber.com/ermeni-sanatcinin-diyarbakir-ozlemi-tencere-basimda-firina-giderdim-80161h.htm