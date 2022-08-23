Büyükelçi Serdar Kılıç’tan Rubinyan’a teşekkür

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye’de meydana gelen büyük trafik kazaları nedeniyle Türkiye’nin Özel temsilcisi Serdar Kılıç’a taziyelerini iletmişti.

Rubinyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermşti:

“Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Twitter’da Rubinyan’ın taziyelerine yanıt veren Serdar Kılıç, teşekkür etti.

“Samimi ve çok değerli taziye sözleriniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Yardımcısı. Çok naziksiniz.”

Hatırlanacağı üzere Antep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında 35 kişi hayatını kaybederken 57 kişi de yaralandı. Mardin’deki kazada 20, Antep’teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan Kamu Radyosu