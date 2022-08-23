Bugün Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirgesi’nin kabul edildiği gün

1990 yılında 23 Ağustos tarihinde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti (meclis) tarafından Ermenistan Bağımsızlık Bildirisi kabul edildi.

Ermenistan’ın bağımsızlık sürecinin başlangıcını ilan eden bildiri Ermenistan Cumhuriyetinin temel belgesidir ve daha sonra kabul edilen Ermenistan Anayasası Bağımsızlık bildirim ilkelerine uygun bir şekilde oluşturuldu.

Ermenistan Bağımsızlık bildirisinde bu ifadeler yer aldı:

“Ermenistan SSC Yüksek Sovyeti Ermenistan halkının ortak iradesini ifade ederek, tüm Ermeni halkının ortak isteklerini ve tarihi adaletini yerine getirme sürecinde Ermeni halkının kaderinden kendi sorumluluğunun bilincinde olup, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerini ve uluslararası hukuk normlarını esas alarak, halkların kendi kaderini tayin etme hakkını hayata geçirerek, 1 Aralık 1989 tarihli “Ermenistan SSC ile Dağlık Karabağ’ın yeniden birleşmesine” dair Ermenistan SSC’nın Yüksek Sovyeti ile Dağlık Karabağ’ın Milli Konseyi’nin ortak kararından yola çıkarak, 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti’nin demokrasi geleneklerini geliştirerek, demokratik ve hukuk bir sisteminin oluşturulmasını hedefleyerek, bağımsız bir devlet kurma sürecinin başlatıldığını ilan ediyor.”

Toplam 12 maddeden ibaret olan Bağımsızlık Bildirisinin 11’inci maddesinde uluslararası camia tarafından Ermeni soykırımını kabul etme gerektiği vurgulanıyor:

“Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiyesi ve Batı Ermenistan’da gerçekleşen 1915 soykırımının uluslararası olarak tanınma sürecini destekliyor.”

Ermenistan Bağımsızlık Bildirisinin metni Ermenistan SSC Yüksek Sovyetinde Ermenistan Birinci Cumhuriyetinin (1918-1920) kurucularından Aram Manukyan’la aynı ad ve soyadı taşıyan milletvekili Aram Manukyan okudu.

Ülkedeki seçme hakkına sahip kişilerin %94,99’u, bu soruya olumlu yanıt verdi.

İki gün sonra, ülkenin Yüksek Konsey, Ermenistan’ı bağımsız bir devlet ilan etti.

Bu bildiri kabul edildikten 1 yıl sonra 21 Eylül 1991 tarihinde Bağımsızlık referandumu gerçekleşti ve Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

Ermenistan Kamu Radyosu