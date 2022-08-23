Azerbaycan ile Nakhijevan arasında transitten dolayı Ermeistan’ın iç yolları kapanmıyacak

Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Ermenistan Cumhuriyeti toprakları üzerinden Nakhijevan Özerk Cumhuriyeti’ne ve aksi istikamette karayolu taşımacılığı ile olası bir transit seyahat durumunda, transit geçiş sırasında Ermenistan Cumhuriyeti’nde yerel ve uluslararası öneme sahip yolların kapatılacağına dair iddialar Ermenistan Ulusa Güvenlik Servisi tarafından yalanlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi tarafından tedavüle sunulan “Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 12 Mayıs 2011 tarihli 703-Н sayılı Kararına İlaveler Yapılmasına Dair Hükümet Kararı taslağının, Azerbaycan Cumhuriyeti transitinden Nakhijevan Özerk Cumhuriyeti’ne karayolu taşımacılığına imkan sağlayacak 3 yeni kontrol noktasının açılması öngörülüyor. Halihazırda, Ermeni nüfusunun ve taşıtların hareketi için yerel ve/veya uluslararası (eyaletlerarası) herhangi bir yolun kapatılmasının ve/veya diğer kısıtlamaların planlanmadığı söz konusu değil.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/23/Azerbaycan-Nakhijevan-transit-Ermeistan/236036