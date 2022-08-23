ABD: Ermenistan’da hukukun üstünlüğü ve adalet alanında ilerleme var

ABD: Ermenistan’da hukukun üstünlüğü ve adalet alanında ilerleme var

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Narkotik Kontrol ve Yasa Uygulama Bürosu, Ermenistan ve Ermenistan’ın adalet sistemi hakkında kısa bir rapor yayınladı.

Rapor, bağımsızlıktan bu yana, Ermenistan’ın, bölgedeki ülkeler ile ilişkilerini yeniden dengelemeye ve Sovyet kurumlarının ve uygulamalarının kalan mirasının üstesinden gelmenin bir yolu olarak Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla daha yakından bütünleşmeye çalıştığını özellikle belirtiyor.

Raporda yer alan ifadelere göre Nisan-Mayıs 2018’de, “Kadife Devrim” olarak bilinen geniş çaplı protestolar, daha önceki yozlaşmış, Rus etkisindeki oligarşik rejiminden farklı olarak, yolsuzlukla mücadele yetkisine ve ceza hukuk sistemini iyileştirmeye yönelik güçlü bir arzuya sahip yeni bir hükümeti iktidara getirdi.

Ermenistan, polis reformları, yolsuzlukla mücadele, mali suçlarla mücadele ve insan haklarının korunması dahil olmak üzere Uluslararası Narkotik Kontrol ve Yasa Uygulama Bürosu’nun desteğiyle hukukun üstünlüğü ve adalet reformlarını gerçekleştirmede ilerleme kaydediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu