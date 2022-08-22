Yunanistan Türkiye ile sınırındaki duvarı uzatacak

Yunanistan, Evros nehrindeki (Meriç) Türkiye- Yunanistan sınırındaki duvarı yaklaşık 80 kilometre daha uzatacak.

The National Herald’ın haberine göre Göç Bakanı Notis Mitarachis kararı “Kapalı bir Avrupa hakkında konuşamayız, ancak kimin gireceğine insan tacirlerinin karar verdiği bir Avrupa da olamaz” diyerek açıkladı. Mitarachis “Proje şu an inceleme aşamasında. Bu tamamlandığında da ihaleye açılacak” diye de ekledi.

Yunan Kathimerini ise karara ilişkin “İnsaniyetçilik çok önemli ama dünyadaki eşitsizlikler nedeniyle AB’ye girmek isteyen de milyonlarca insan var” yorumunda bulundu.

Kasım 2021’de, duvara 35 kilometre daha eklemek için çalışmalar başlatılmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu