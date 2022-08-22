Tan Taşcı’nın yeni şarkısı ve klibi TT oldu

Tan Taşçı’nın yeni şarkısı ‘Zor İşimiz Zor’un klibi yayınlandı. Taşçı’nın klipte Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları ele alması gündem oldu.
DUVAR – Şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylardan görüntüler kullandığı ‘Zor İşimiz Zor’ şarkısının klibini yayınladı. Klipte Gezi eylemleri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Alan bebekten Ceylan Önkol’a, doğa talanından, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan kayyım rektör eylemlerine kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.
Taşçı’nın dün akşam saatlerinde yayınlanan klibi kısa sürede Twitter’ın Türkiye gündemine girdi.
Söz ve müziği Tan Taşçı’ya ait olan şarkı şöyle:
“Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.” (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)
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