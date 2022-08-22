Tan Taşcı’nın yeni şarkısı ve klibi TT oldu

Tan Taşçı’nın yeni şarkısı ‘Zor İşimiz Zor’un klibi yayınlandı. Taşçı’nın klipte Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları ele alması gündem oldu.

DUVAR – Şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylardan görüntüler kullandığı ‘Zor İşimiz Zor’ şarkısının klibini yayınladı. Klipte Gezi eylemleri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Alan bebekten Ceylan Önkol’a, doğa talanından, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan kayyım rektör eylemlerine kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

Taşçı’nın dün akşam saatlerinde yayınlanan klibi kısa sürede Twitter’ın Türkiye gündemine girdi.

Söz ve müziği Tan Taşçı’ya ait olan şarkı şöyle:

“Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?

Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Yaradılan

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.” (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Gazete Duvar